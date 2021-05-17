Собчак привела в восторг фанатов, ответив на критику в СМИ

https://static.news.ru/photo/6612dbfc-b73c-11eb-89dd-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак отличилась очередной выходкой в адрес критиков в СМИ и соцсетях. Журналистка опубликовала смелый жест, показав недовольным ею пользователям средний палец.

Фото появилось в Instagram телеведущей. Собчак опубликовала заметки, которые регулярно появляются в СМИ.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак резко ответила на претензии, которые звучали в её адрес последний год. На своей странице в Instagram она адресовала критикам пост с фотографией, где показывает средний палец.

Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся, — подписана публикация, заканчивающаяся соответствующим посылом.

Публикация неожиданно привела в восторг поклонников бывшего кандидата в президенты России. Пользователи буквально засыпали телеведущую комплиментами, расхвалив её и за смелость, и за фигуру.

Как сообщалось ранее, телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram новой фотографией, на которой продемонстрировала стройную фигуру. Сейчас знаменитость отдыхает в Мексике, где «готовится к боевой неделе в Москве».