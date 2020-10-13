Собчак показала свой будущий особняк в Подмосковье

Российская телеведущая Ксенья Собчак показала фотографии со строительства своего двухэтажного дома в Московской области.
Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке. Быстрее бы новоселье! — подписала она фотографии в Instagram,
пишетLenta.Ru.
Дом будет построен из экологически чистых материалов, он создаётся по индивидуальному проекту, отмечается в сообщении.
В коттедже Собчак будет несколько спален, большая гостиная, бассейн, терраса, а также баня или финская сауна. СМИ оценивают стоимость такого дома в 40 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Собчак с пессимизмом отнеслась к перспективе встречать новогодние праздники в России.
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