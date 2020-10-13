Собчак показала свой будущий особняк в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/8e0e0da8-0d5e-11eb-b0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Российская телеведущая Ксенья Собчак показала фотографии со строительства своего двухэтажного дома в Московской области.

Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке. Быстрее бы новоселье! — подписала она фотографии в Instagram, пишет Lenta.Ru.

Дом будет построен из экологически чистых материалов, он создаётся по индивидуальному проекту, отмечается в сообщении.

В коттедже Собчак будет несколько спален, большая гостиная, бассейн, терраса, а также баня или финская сауна. СМИ оценивают стоимость такого дома в 40 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Собчак с пессимизмом отнеслась к перспективе встречать новогодние праздники в России.