Собчак показала пугающее поведение Богомолова

https://static.news.ru/photo/3ffe1764-9619-11ea-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак поделилась со своими подписчиками неожиданным видео, на котором запечатлён её супруг Константин Богомолов.

Звёздная пара решила погулять в лесу. В какой-то момент режиссёр захотел развеселить свою жену, представ в образе жука-короеда. Однако интернет-пользователи не оценили эту задумку.

Всё-таки главная беда Подмосковья — это короеды! — с иронией написала журналистка.

Белая горячка, — предположил один из подписчиков.

Другие с иронией отметили, что у Богомолова, скорее всего, закончились деньги, а у жены брать в долг стыдно.

Как писал NEWS.ru, ранее Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым.