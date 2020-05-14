Собчак показала пугающее поведение Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак поделилась со своими подписчиками неожиданным видео, на котором запечатлён её супруг Константин Богомолов.
Звёздная пара решила погулять в лесу. В какой-то момент режиссёр захотел развеселить свою жену, представ в образе жука-короеда. Однако интернет-пользователи не оценили эту задумку.
Всё-таки главная беда Подмосковья — это короеды! — с иронией написала журналистка.
Белая горячка, — предположил один из подписчиков.
Другие с иронией отметили, что у Богомолова, скорее всего, закончились деньги, а у жены брать в долг стыдно.
Как писал NEWS.ru, ранее Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым.
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