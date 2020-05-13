Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым

https://static.news.ru/photo/cd0f092a-17ba-11ea-b2ed-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак во время онлайн-эфира с дочерью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизаветой сообщила, что у неё с мужем, режиссёром Константином Богомоловым, раздельный бюджет.

Как призналась телеведущая, она в самом начале отношений с будущим супругом заявила, что намерена иметь финансовую независимость. Собчак отметила, что они с Богомоловым оба неплохо зарабатывают, поэтому ведение раздельного бюджета устраивает обоих.

При этом пара не отказалась от совместных покупок. Вместе они приобретают вещи, необходимые для дома. Какие-то покупки Собчак совершает самостоятельно. А вот романтические вечера оплачивает Богомолов.

Телеведущая подчеркнула, что плохо разбирается в финансовых вопросах, однако не намерена экономить на себе, так как привыкла к роскошной жизни. В то же время намеренно «выпячивать» свой достаток Собчак не собирается.

Мне кажется, если ты добился успеха, им нужно гордиться — не выпячивать, но гордиться, — сказала журналистка во время эфира с Песковой.

Как ранее писал NEWS.ru, Собчак на своей официальной странице в социальной сети гневно высказалась в адрес россиян, которые продолжают гулять по улицам во время введённого режима самоизоляции на фоне пандемии. Однако сама телеведущая совсем недавно «засветилась» на вечеринке со звёздами шоу-бизнеса, что вызвало у её подписчиков бурю негодования.