Собчак не увидела нарушений режима изоляции в вечеринке со звёздами

https://static.news.ru/photo/09f759e2-0bf3-11ea-8252-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети гневно высказалась в адрес россиян, которые продолжают гулять по улицам во время введённого режима самоизоляции на фоне пандемии. Однако сама телеведущая совсем недавно «засветилась» на вечеринке со звёздами шоу-бизнеса, что вызвало у её подписчиков бурю негодования.

Пользователи Сети после этого усомнились в том, что Собчак имеет моральное право «выговаривать» кому-то за нарушения режима.

Некоторое время назад журналистка обращалась на своей странице в соцсети к россиянам, которым, по её словам, «закон не писан». Телеведущая возмущалась, что граждане во время пандемии продолжают гулять и по улицам Москвы, не выполняя требования властей.

Однако позже Собчак была замечена на вечеринке, в которой также приняли участие дети Ксении, её муж, режиссёр Константин Богомолов, певец Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией и дизайнер Яна Расколова. Материалы с «квартирника» самими звёздами выкладывались в соцсети.

После этого подписчики Собчак припомнили ей гневную тираду по поводу соблюдения режима изоляции. Журналистка ответила на это в комментариях.

Ну как бы, если три семьи сделали анализы и встретились дома, я не вижу тут нарушения, — оправдалась Собчак в комментариях в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, Маликов и его дочь Стефания 9 мая провелина вечеринке с Собчак, Богомоловым и дизайнером Яной Расковаловой. С собой звёздные гости не побоялись взять детей.