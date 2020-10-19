Собчак показала «миллион роз» и сравнила себя с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/717a7006-121c-11eb-a31c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором показала букеты роз, подаренные её мужем — режиссёром Константином Богомоловым.

В ролике она отмечает, что «никто не поверит», но у неё «реально идеальный муж», который ей каждое утро дарит цветы.

Прямо я как Алла Пугачёва — вся в цветах, — комментирует Собчак видео в сторис Instagram.

Телеведущая в доказательство своих слов показала спальню и ванную, заставленные вазами с цветами.

instagram.com/xenia_sobchak

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак явилась на гала-ужин, посвящённый премии GQ «Человек года», в свободном платье на тонких бретелях. Её наряд вернул к жизни слухи о возможной беременности телеведущей. Они появились сразу после свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым, но пока себя не оправдали.

Собчак и режиссёр Константин Богомолов сыграли свадьбу год назад. До этого телезвезда была в браке с актёром Максимом Виторганом. Они официально заявили о расставании в начале марта 2019 года. У пары есть сын Платон. Интересно, что раньше светская львица не раз говорила, что вообще не хочет иметь детей.