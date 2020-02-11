https://static.news.ru/photo/0486714c-4d24-11ea-abce-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак ответила на критику своего нового шоу на Первом канале «ДокТок». Она считает, что это программа для «умных и интеллигентных» людей.

Телеведущая сделала вывод, что отклики оставили люди, которые явно давно не смотрят телевизор.

И поэтому не видят, что это формат интеллигентного, умного разговора, да ещё и с «документалкой». Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор, — сказала Собчак в интервью URA.RU.

Экс-кандидат в президенты уверена, что у каждой программы есть своя аудитория. Поэтому те, кому не нравится «ДокТок», могут посмотреть её шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!».

Вторая программа шоу телеведущей стала продолжением истории сестёр Хачатурян. Нельзя не заметить, что ведущей пришлось настойчиво добиваться ответов от гостей в студии, вопросы повторялись, а некоторые и вовсе ставили участников шоу в тупик.

Так, вопрос о женских домашних обязанностях вызвал возмущение ведущей, которая считает, что женщина не обязана прислуживать мужчине, и вызвал недоумение у гостей, которые не сомневаются в постулате.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дебютный выпуск нового шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале разочаровал зрителей. Программу «Док-ток», которую она ведёт вместе с Александром Гордоном, назвали «малаховщиной».