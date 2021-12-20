Телеведущую Ксению Собчак обвинили в разжигании ненависти к цыганам из-за своего фильма про «инфоцыган». Об этом заявил инвестор на фондовом рынке и владелец одноимённого учебного центра Сергей Бриз на своей странице в Instagram. По его словам, в современной России недопустимо клеймить чьей-то национальностью. Он потребовал оштрафовать знаменитость на 100 миллионов рублей.

В вашем ролике определение «инфоцыгане» является символом мошенничества и предпринимательской нечистоплотности в сфере обучающих услуг. Тем самым вы оскорбляете целую этническую группу цыган. Это открытое проявление расизма и ксенофобии, — рассказал Бриз.

В свою очередь, ведущая отметила, что ожидала подобной критики в свой адрес, так как «всегда кто-то может обидеться, не понять юмора». Она добавила, что термин придумала не она, а цыгане, по её мнению, народ с богатой историей и культурой, который Собчак уважает.

Ранее телеведущая высказалась о пользователях социальной сети коротких видео TikTok, заявив, что в XXI веке, когда у каждого человека есть доступ к любой информации, миллионы людей продолжают листать картинки в Интернете. Собчак заявила, что наблюдает большое количество «глупых и необразованных» людей.