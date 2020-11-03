Собчак обвинила Нурмагомедова в провоцировании терактов в Европе

https://static.news.ru/photo/f88313bc-1dc2-11eb-9b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак высказалась в социальной сети на тему терактов в Австрии и Франции, обвинив российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в том, что он спровоцировал исламистов на противоправные действия.

По мнению журналистки, теракты в Ницце и Вене позорят законопослушных мусульман и тех, кто считал действенной политику «умиротворения агрессора». Собчак подчеркнула, что людям нужно отстаивать свои представления о цивилизации и мире, в противном случае их мир разрушат.

Ведущая обратилась к Хабибу Нурмагомедову и другим людям, которые размещали призывы обезобразить лицо президента Франции Эммануэля Макрона.

Вы осознаёте свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче, чем родить, создать и украсить, — заявила в Instagram Собчак.

Теракты в Европе начались после того, как в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока.

В конце октября во французском Авиньоне злоумышленник набросился с ножом на полицейских. Это случилось спустя два часа после нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате чего погибли три человека.

А 2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу возле синагоги в Вене. Сообщалось о четырёх погибших и 15 раненых. Власти страны считают случившееся террористическим актом. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе, писал NEWS.ru.