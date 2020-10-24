Снова ставшая мамой Подольская поделилась снимком с сыновьями

Певицу Наталью Подольскую, которая 22 октября снова стала мамой, выписали из роддома 26 октября. О своём возвращении домой она рассказала в соцсетях.
В своём Instagram она опубликовала фотографию с мужем, певцом Владимиром Пресняковым, и двумя сыновьями — Артемием и новорождённым Иваном.
Супруг певицы к её возвращению из роддома украсил квартиру воздушными шарами, а также заказал торт в честь новорождённого наследника, украшенный фигуркой белого медведя,
Теперь все дома. Какое счастье! Спасибо за особенные моменты, — написала Подольская в своём Instagram.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов негативно отреагировал на переоборудование родильных домов в больницы для приёма и лечения заразившихся коронавирусом. По его мнению, в таком случае под угрозой заражения оказываются беременные женщины и их дети.