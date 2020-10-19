Миронов выступил против перевода роддомов на приём COVID-пациентов

https://static.news.ru/photo/751f363c-1213-11eb-ac60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов негативно отреагировал на переоборудование родильных домов в больницы для приёма и лечения заразившихся коронавирусом.

Судя по поступающей информации из некоторых регионов, действующие больницы не справляются с наплывом коронавирусных пациентов. Из-за этого началось перепрофилирование роддомов. Этого категорически нельзя делать, — цитирует парламентария РИА Новости.

Миронов отметил, что в таком случаев под угрозой заражения оказываются беременные женщины и их дети. По его словам, они находятся в «самой сложной группе риска».

Депутат раскритиковал чиновников за то, что они бездумно начали перепрофилировать родильные дома, стремясь отчитаться о борьбе с инфекцией количеством койкомест для пациентов с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru переоборудование роддомов под COVID-госпитали осудили в объединении «Соц-Фем-Альтернатива» (СФА). По мнению активисток организации, государство таким образом пытается вылезти из искусственно созданного кризиса медицины за счёт самых уязвимых классов общества.