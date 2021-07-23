«Сначала раки, потом сраки!»: Марина Федункив сняла пародию на Ольгу Бузову

Актриса Марина Федункив в очередной раз предстала в образе Ольги Музовой, сняв пародию на знаменитую исполнительницу Ольгу Бузову и её привычку выкладывать фотографии своих ягодиц в социальные сети.

На видео Федункив в парике предлагает снять её с раками, а затем передумывает, приговаривая, что «сначала рака, а потом срака!».

Наша подруга Музова продолжает покорять соцсети. Её золотое правило контента: все должно быть одновременно и познавательно, и красиво, — подписала публикацию Федункив.

Пользователям очень понравился ролик. Они признались, что обожают юмор звезды и всегда ждут новых скетчей: «Я ждала это видео», «Честно говоря, я так обожаю ваш юмор. Абсолютно честный и абсолютно прозаичный».

Ранее стало известно, что В ЮАР завершились съёмки нового реалити-шоу Ольги Бузовой «Звёзды в Африке». Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.