СМИ: участницу «Дома-2» жестоко избили на проекте

https://static.news.ru/photo/307756a6-df71-11ea-b507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участница «Дома-2» Екатерина Скалон была жестоко избита на телестройке и госпитализирована с травмами в больницу. За 23-летней девушкой приезжала скорая.

По одной из версий, Скалон стала жертвой избиения одним из молодых людей, с которым пыталась строить отношения. Звезду телестройки увезли в больницу в ночь на 16 августа, сообщает телеканал «360». У неё ушиб грудной клетки, сотрясение мозга, множественные гематомы на лице.

В каком сейчас состоянии находится участница «Дома-2», неизвестно. Также неизвестно, кто именно из мужчин избил девушку.

@skalon_

Екатерина Скалон состояла в отношениях с Максимом Моргенштерном, уточняется на странице в соцсетях, посвящённой телестройке. Но организаторы проекта «дали задание» ведущему Владу Кадони «испортить жизнь» паре.

Кадони стал навязывать девушке другого молодого человека — Евгения Солонского, и участница якобы на это «купилась». Кто конкретно из сожителей бил девушку, не уточняется.

Это не первый случай насилия на проекте. Модель из Чепябинска Ирина Науми рассказывала, что её удерживали на телестройке силой. Девушку против её воли заселили к другому участнику. Проплакав несколько часов, она решила сбежать, но на улице её поджидала охрана.

Не знаю, как передать эти чувства, когда восемь мужчин, бросают тебя как мячик из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо, — делилась экс-участница реалити-шоу в интервью KP.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тыс. рублей. Каждый новичок изначально проводит испытательный срок в два месяца, на это время он получает по 17 тыс. рублей в месяц. Затем уже среди новеньких распределяют ставки.