СМИ сообщили о шикарном наследстве, оставленном Борисом Грачевским

https://static.news.ru/photo/ce8a59ce-56db-11eb-a720-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Грачевский оставил своим близким хорошее наследство. Его последней супруге Екатерине Белоцерковской и сыну Филиппу, вероятно, достанется дом по Новорижскому шоссе площадью 300 кв. м и 17 соток земли общей стоимостью 50 млн руб.

В доме есть комната отдыха с камином, гостиная, столовая, гостевая, детская и кабинет самого худрука «Ералаша». Кроме загородного дома в 50 км от Москвы у режиссёра есть в столице трёхкомнатная квартира на улице Гиляровского, в которой сделан дизайнерский ремонт, пишет «Дни.ру». В квартире объединены кухня с гостиной, апартаменты оцениваются в 17 млн руб.

Также Грачевскому принадлежат авторские права на тележурнал «Ералаш». За каждую трансляцию на телевидении режиссёр получал очень приличный гонорар.

Претендовать на наследство могут не только последняя жена худрука с сыном, но и 48-летний сын Максим от первого брака Грачевского и девятилетняя дочь Василиса от второго.

Вдове должна отойти половина наследства мэтра, остальная половина будет делиться на три части.

Борис Грачевский умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссёр смеялся над болезнью, делал смешные фото из палаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгордума обязательно поддержит предложение об установлении памятной таблички Борису Грачевскому, если оно поступит. Такое мнение высказал друг режиссёра поэт-песенник Симон Осиашвили.