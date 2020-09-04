СМИ сообщили о романе Деппа с 33-летней моделью

https://static.news.ru/photo/5bf94e82-ef4e-11ea-b891-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп и Софи Германн Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press, face to face/Instagram/Global Look Press

Голливудский актёр Джонни Депп был замечен в компании модели и актрисы Софи Германн, которая младше его на 24 года.

Очевидцы рассказали, что видели парочку в спа-отеле в Германии, и Депп, участвующий в тяжбах с бывшей женой Эмбер Хёрд, выглядел очень счастливым, пишет Daily Mail.

Пара познакомилась в Лондоне, куда 57-летний американский актёр приехал на съёмки. Издание отмечает, что инициатором из знакомства стала сама Германн.

Софи написала свой номер телефона на листочке бумаги и оставила его между струнами гитары Деппа. После этого пара созванивалась и долго о чем-то говорила, — пишет издание со ссылкой на источники немецких СМИ.

Софи Германн — 33-летняя модель и актриса, известная по реалити-шоу «Золотая молодёжь Челси». Её родители — бизнесмен Дитер Германн и актриса Уши Глас.

Суд вынесет решение по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в сентябре 2020 года. Депп подал иск против своей экс-супруги и таблоида The Sun после публикации статьи, в которой Хёрд обвинила мужа в домашнем насилии.

Как сообщал NEWS.ru, сторона Деппа обвинила Хёрд в насилии по отношению к мужу.