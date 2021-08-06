СМИ раскрыли единственное условие развода Бородиной и Омарова

Российская телеведущая Ксения Бородина и блогер Курбан Омаров с 6 августа официально разведены, передаёт портал StarHit. По информации журналистов, шестилетний брак расторг судья мирового участка 201. На заседание пришли только адвокаты знаменитостей, заявившие, что их клиенты не против разрыва, но с единственным условием Бородиной.
По данным источника издания, близкого к инстанции, во время слушания
Стороны не пришли к соглашению, какую дату считать верной. Значит, можно сделать вывод, что несмотря на то, что в данном процессе раздел имущества не рассматривался, то в последующем этот вопрос может быть поднят, — заявил собеседник.
В пятницу, 6 августа, суд
Вчера Бородина ответила на слухи о доме, который она якобы переписала на мать перед разводом. Судя по всему, информация о манипуляциях с недвижимостью, как и полагал адвокат Александр Добровинский, была кем-то выдумана. Также ведущая подтвердила, что бизнесмен не собирался отбирать у неё дочь. Более того, вчера Омаров заявил, что дождался тех отношений с дочерью, о которых мечтал.