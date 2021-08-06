СМИ раскрыли единственное условие развода Бородиной и Омарова

Российская телеведущая Ксения Бородина и блогер Курбан Омаров с 6 августа официально разведены, передаёт портал StarHit. По информации журналистов, шестилетний брак расторг судья мирового участка 201. На заседание пришли только адвокаты знаменитостей, заявившие, что их клиенты не против разрыва, но с единственным условием Бородиной.

По данным источника издания, близкого к инстанции, во время слушания возник спор по поводу даты прекращения ведения экс-супругами совместного хозяйства. Женщина настаивает, что это случилось несколько месяцев назад, хотя, казалось бы, ещё в апреле она с Омаровым появлялась на публике. Эта дата якобы очень важна в случае, если бывшие возлюбленные захотят поделить имущество, ведь совместно нажитым является лишь то, что появилось до неё.

Стороны не пришли к соглашению, какую дату считать верной. Значит, можно сделать вывод, что несмотря на то, что в данном процессе раздел имущества не рассматривался, то в последующем этот вопрос может быть поднят, — заявил собеседник.

В пятницу, 6 августа, суд рассмотрел их заявление на развод. Теперь Ксения и Курбан официально свободные люди. Уже бывшие супруги не стали устаивать публичные скандалы и делать шоу из своего расставания. Бородина уже наслаждается свободой, отмечая однако, что их общая дочь Теона переживает из-за расставания родителей. Омаров тоже не выглядит огорчённым. Бизнесмен проводит время в компании своей бывшей жены Аллы.

Вчера Бородина ответила на слухи о доме, который она якобы переписала на мать перед разводом. Судя по всему, информация о манипуляциях с недвижимостью, как и полагал адвокат Александр Добровинский, была кем-то выдумана. Также ведущая подтвердила, что бизнесмен не собирался отбирать у неё дочь. Более того, вчера Омаров заявил, что дождался тех отношений с дочерью, о которых мечтал.