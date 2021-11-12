СМИ назвали имя нового молодого человека Кристины Асмус

Популярная актриса Кристина Асмус, расставшаяся ранее с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым, встречается со своим коллегой Романом Евдокимовым. Об этом сообщает Telegram-канал Star News. Они оба служат в московском театре имени Ермоловой.

Ранее актриса призналась, что у неё есть любимый мужчина, но не раскрыла его. Евдокимову 27 лет. Он известен по сериалам «Перевал Дятлова» и «Пищеблок». Сейчас с ним вышел новый фильм «Распутье».

Пара пока старается никак себя не проявлять и не выкладывает совместных фотографий в соцсетях. Вместе они только среди близких знакомых. Тем не менее, по утверждению Telegram-канала, встречаться они начали уже через два месяца после развода Асмус, хотя и живут пока раздельно. Но актриса часто приезжает в загородный дом к Роману, который находится в Московской области.

У Кристины есть дочь от брака с Харламовым. В этом году девочка пошла во 2-й класс.

Ранее стало известно, что певица Полина Гагарина намерена подписать с бывшим мужем мировое соглашение. Экс-супруги готовы договориться о встречах маленькой дочери певицы с отцом без судебных баталий.