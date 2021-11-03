Полина Гагарина подпишет с бывшим мужем мировое соглашение

Полина Гагарина обсуждает с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым нюансы мирового соглашения. Экс-супруги готовы договориться о встречах маленькой дочери певицы с отцом без судебных баталий, сообщает KP.RU.
О будущей договорённости между бывшими супругами изданию
На имущество, нажитое во время брака, фотограф не претендует. Его интересует только общение с четырёхлетней дочерью, которая проживает со звёздной мамой в её загородном особняке. Гагарина и Исхаков развелись в прошлом году после шести лет брака.
Ранее бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков дал Ксении Собчак первое откровенное интервью после развода с певицей. В нём он высказался о новом возлюбленном Гагариной и причине развода.