СМИ: молодая жена Петросяна собирается стать мамой второй раз

https://static.news.ru/photo/7e03965c-4301-11eb-8acb-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Татьяна Брухунова, супруга 75-летнего артиста Евгения Петросяна, по слухам, скоро станет мамой второй раз. Об этом рассказали соседи новой тёщи сатирика.

По словам соседей матери Брухуновой, та давно намекала, что собирается покинуть Тулу, потому что второй раз готовится стать бабушкой. Родительница намерена помогать Татьяне с детьми.

Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста, — рассказала одна из соседок для эфира программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Впервые о романе Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают совместного сына. По слухам, мальчик был рождён от суррогатной матери, но избранница Петросяна уверяет, что рожала ребёнка сама, а беременность «искусно скрывала».

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в социальной сети снимки фотосессии, увидев которые, подписчики поняли, почему к ней от предыдущей жены ушёл артист.