«Скрывали до последнего»: знакомый Тодоровского раскрыл, где умерла Брик

Болезнь и смерть российской актрисы Евгении Брик — супруги режиссёра Валерия Тодоровского — «скрывали до последнего», рассказал NEWS.ru источник из окружения Тодоровского, знакомый с ситуацией. Он подчеркнул, что сейчас мужчина не выходит на связь, а сама артистка лечилась от тяжёлого заболевания в Лос-Анджелесе, где и скончалась. Собеседник также не назвал причину ухода из жизни звезды.

Честно, нет подробностей. Все скрывали до последнего это. Даже наше окружение подозревало это, но насколько всё серьёзно — никогда это не обсуждалось. Больше нет данных, кроме той информации, что сейчас есть в доступе. Евгения Брик лечилась в Лос-Анджелесе, скончалась там же. Это не COVID, могу сказать. Это всё произошло 10 числа, просто из-за разницы во времени узнали об этом позже. Про похороны вопрос пока не поднимался, Валерий Петрович пока не выходит на связь. Просто есть подтверждение этой трагедии от близких людей и всё, — подытожил спикер.

О смерти Брик сообщила журналистка Катерина Гордеева. Покойная стала известна благодаря ролям в сериале «Оттепель» и фильмах «Стиляги» и «Географ глобус пропил». У Евгении осталась дочь Зоя. За Тодоровского она вышла замуж в 2006 году и приняла участие в ряде его проектов.

Фамилию Брик актриса взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи как сценический псевдоним, её настоящая фамилия — Хиривская. В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Снималась в таких знаменитых фильмах, как «Тиски» (2007), «Стиляги» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Одесса» (2019), и других. Также появлялась в сериалах «Оттепель» (2013) и «Бомба» (2020).

Ранее режиссёр фильма «Географ глобус пропил» Александр Велединский в разговоре с NEWS.ru заявил, что новость о смерти актрисы Евгении Брик повергла его в шок. Покойная артистка сыграла одну из ролей в данной картине — учительницу немецкого Киру Валерьевну. Коллегами Брик по съёмочной площадке стали Константин Хабенский, Елена Лядова и Александр Робак.