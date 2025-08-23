Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 11:58

«Сильно младше»: звезда «СашиТани» улетела на море с голубоглазым блондином

Актриса Уколова улетела с сыном из России и заявила, что ей ничего не сделают

Анастасия Уколова Анастасия Уколова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Уколова, получившая известность после сериала «СашаТаня», уехала на отдых с сыном Егором в Турцию. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка в шутку назвала его парнем, который гораздо младше нее, и сказала: «И что вы мне сделаете?»

Уехала с парнем на море. Парень — голубоглазый блондин. Сильно младше меня. И что вы мне сделаете? — пошутила Уколова.

Актриса почти три года была замужем за Юрием Горовым. Звезда не показывала его, но рассказывала, что он был ее первой любовью со школы. О разводе Уколова публично не сообщала. В июне 2025 года стало известно, что Мосгорсуд официально расторг их брак.

В сентябре 2022 года актриса Уколова стала мамой. Она рассказывала, что поначалу испытывала трудности с уходом за ребенком и обратилась за помощью к консультантам. Позже артистка наняла няню, после чего, по ее словам, ситуация значительно улучшилась.

Ранее Мисс Россия — 2017 Полина Диброва сообщила, что уезжает с детьми в отпуск на море. Она подчеркнула, что решение было сложным, но она его приняла. Модель также рассказала, что летает бизнес-классом крайне редко и только на дальние расстояния, поэтому путешествие станет для нее «праздником». Звезда сейчас разводится с телеведущим Дмитрием Дибровым.

