Шварценеггеру после развода посоветовали «присмотреться» к Самбурской

Голливудскому актёру Арнольду Шварценеггеру после официального развода с Марией Шрайвер стоит «присмотреться» к российским артисткам Настасье Самбурской и Полине Гагариной, заявил NEWS.ru блогер и певец Максим Нечаев. Он отметил, что в РФ «столько замечательных, свободных девушек, готовых быть нежными и верными жёнами», поэтому «Терминатору» нужно «ехать в Россию и искать новую суженую здесь». Собеседник добавил, что Арни также подойдёт в качестве новой супруги дочь бизнесмена Константина Малофеева — Наталья. Нечаев подчеркнул, что «все до одной русские девушки очаровательны» и каждому иностранцу это известно.

Актриса Самбурская суженого пока не встретила. Высокая, стройная, обворожительная, она серьёзно относится к отношениям и избирательно к мужчинам. Арнольд смог бы стать для неё отличной парой, за ним она была бы как за каменной стеной. Forbes считает Полину [Гагарину] самой завидной невестой российского шоу-бизнеса. Русская красавица пока не носит кольца на безымянном пальце, что говорит только об одном — достойный принц, найдись, — рассказал Нечаев.

Накануне Шварценеггер смог добиться официального развода с женой Марией Шрайвер после 10 лет судебных разбирательств. В результате развода имущество стоимостью примерно $400 млн было поделено между бывшими супругами практически пополам. Шварценеггер и Шрайвер поженились в 1986 году, у них родились четверо детей. О расставании пара сообщила в 2011 году после того, как в СМИ появилась новость о том, что у актёра родился сын от домработницы.

Ранее стало известно о разводе российского певца Григория Лепса с балериной Анной Шаплыковой, с которой они вместе прожили 20 лет. Инициатором развода стала супруга исполнителя, родившая музыканту трёх детей. Эксперты оценили стоимость имущества Лепса в 850 млн рублей. Сюда входят два особняка певца в Московской области за 600 млн рублей, две квартиры в центре Москвы, земельные участки и люксовые авто.