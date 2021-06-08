Шукшина назвала «дебилизацией» приглашение Бузовой во МХАТ имени Горького

https://static.news.ru/photo/5f96d424-c85b-11eb-8fd7-96000091f725_660.jpg Мария Шукшина Фото: shukshina_maria/instagram.com

Российская актриса Мария Шукшина в сторис своей Instagram-страницы раскритиковала приглашение певицы Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького. Исполнительница там сыграет в постановке «Чудесный грузин». Спектакль рассказывает о молодости советского вождя Иосифа Сталина. Артистка уверена, что участие звезды в «Чудесном грузине» говорит о «дебилизации цивилизации».

Развитие цивилизации идёт по пути дебилизации. Да здравствует дилетантизм — прерогатива либерализма! Прощай, профессионал в любой области, — написала Шукшина.

Однако телеведущий Владимир Соловьёв поддержал Бузову после того, как на неё обрушился шквал критики за участие в спектакле на сцене МХАТа. В своей утренней передаче «Полный контакт» журналист напомнил, что Бузова, в отличие от того же популярного у молодёжи Дани Милохина, окончила университет с красным дипломом.

Он отметил, что не понимает, чего все взбеленились из-за новости про МХАТ. Соловьёв напомнил, что кто только ни играет сейчас на сцене и называет себя актёром, в том числе одиозный Алексей Панин. То же самое он сказал и про певцов — особенно современных, которые вообще не умеют петь. А также про телеведущих, которые не учились нигде и «пытаются что-то из себя строить».

Ранее стало известно, что Бузова получила предложение сыграть в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа имени М. Горького, так как она тоже неординарная личность, как и Иосиф Сталин, передаёт Пятый канал со ссылкой на режиссёра постановки Ренату Сотириади, сравнившую артистку с вождём.