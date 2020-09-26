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Шуфутинский взял в жёны молодую возлюбленную

03:17, 27 сентября 2020
Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский женился на Светлане Юразовой, которая младше его на 30 лет. Прежде молодая супруга танцевала в коллективе мэтра.

Света занимается с танцевальной группой, занимается многими административными вопросами, вопросами пиара, много помогает. Выходить на сцену ей сейчас ни к чему, потому что у неё гораздо больше обязанностей — она моя жена, — заявил 72-летний певец в эфире телеканала «Россия 1».

Шуфутинский стал вдовцом пять лет назад, когда его вторая супруга Маргарита умерла от сердечного приступа в возрасте 66 лет.

В тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всём земном шаре, которое меня поняла. И вспыхнуло чувство. Это чувство, которое не иссякает, и, надеюсь, не иссякнет никогда, — отметил Шуфутинский.

Он добавил, что его семья, женатые сыновья и внуки, приняли Юразову хорошо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Шуфутинский в первый раз женился в 19 лет на Татьяне Ростовой и спустя четыре месяца развёлся. С супругой он расстался мирно, однако поддерживать отношения с ней не стал. Только спустя 53 года артист увиделся с бывшей супругой. Оказалось, она до сих пор хранит его фотографии.

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