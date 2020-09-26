Шуфутинский впервые за 53 года увиделся с первой женой

https://static.news.ru/photo/a9547990-0015-11eb-8b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/shufutinsky

Михаил Шуфутинский в первый раз женился в 19 лет на Татьяне Ростовой и спустя четыре месяца развёлся. С супругой он расстался мирно, однако поддерживать отношения с ней не стал. Впервые за долгое время музыкант увиделся с бывшей женой и узнал, как сложилась её судьба.

Мы учились вместе. Решили обязательно пожениться. Все взрослые и родители говорили, что не нужно жениться. Но мы были настроены против всех. У нас был прекрасный роман. Она была замечательной. А я был не так хорош, как хотелось бы, поэтому брак быстро распался. С тех пор с ней никогда не встречался, — заявил артист в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Только спустя 53 года артист увиделся с бывшей супругой. Оказалось, она до сих пор хранит его фотографии.

Мы учились в одном учебном заведении. Я была курсом старше. Миша и Алла Пугачёва учились на одном курсе. Очень нравилось, как пела и играла Алла. Она тогда не была известной. Я часто её затаскивала в наш подвал, где были аудитории и просила петь. Как-то потом к нам присоединился Миша. Образовалось знакомство. Он мне понравился. Завязались у нас отношения. Бурлила кровь, — сообщила Ростова.

По словам женщины, о замужестве у неё остались только хорошие воспоминания. После развода с Шуфутинским Ростова вновь вышла замуж. Недавно она отметила золотую свадьбу.

Со вторым мужем прожила уже 50 лет, я счастлива. Миша, перед свадьбой ты мне подарил кольцо с рубином своей мамы. Очень хотела без обид и злобы вернуть тебе это колечко, ведь это единственное, что осталось у тебя от мамы, — обратилась Татьяна к бывшему супругу.

Сам Шуфутинский после разрыва с первой супругой женился на женщине по имени Маргарита, которая родила ему двух сыновей. В 2015 году жена музыканта умерла от сердечной недостаточности. Сейчас 72-летний артист счастлив в отношениях с танцовщицей Светланой Уразовой. Она младше его на 30 лет.

Ранее Михаил Шуфутинский поделился тёплыми воспоминаниями о своей жене Маргарите, которая ушла из жизни. Музыкант прожил с возлюбленной 44 года. Семья до сих пор не раскрывает причину смерти женщины. По словам артиста, жена занималась воспитанием детей, пока он покорял сцену. Он подчеркнул, что во многом виноват перед Маргаритой, но он всё сделал для того, чтобы она прожила счастливую жизнь. Вся семья собралась в Лос-Анджелесе, чтобы проститься с ней. Ей было 66 лет, писал NEWS.ru.