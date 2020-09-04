«Вспоминаю о ней с теплотой»: Шуфутинский рассказал о смерти жены

https://static.news.ru/photo/9e34690c-eeb4-11ea-8e18-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Агентство «Москва»

Певец Михаил Шуфутинский поделился тёплыми воспоминаниями о своей жене Маргарите, которая ушла из жизни.

72-летний музыкант прожил с возлюбленной 44 года. Семья до сих пор не раскрывает причину смерти женщины.

Вспоминаю о ней с теплом и любовью. Мне нужно петь песни. У меня есть всё в жизни. Есть любовь, друзья. Мне предстоит дать ещё много концертов, — отметил исполнитель в студии программы «Судьба человека».

По словам Шуфутинского, жена занималась воспитанием детей, пока он покорял сцену. Он подчеркнул, что во многом виноват перед Маргаритой, но он всё сделал для того, чтобы она прожила счастливую жизнь. Вся семья собралась в Лос-Анджелесе, чтобы проститься с ней. Ей было 66 лет.

Как писал NEWS.ru, Шуфутинский рассказал о том, как он подружился с Аллой Пугачёвой в студенческие годы. Они учились на параллельных курсах в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. По словам артиста, они прогуливали некоторые занятия, которые казались им неважными.