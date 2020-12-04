Шоумен Соболев в стихах разгромил Шнурова из-за перепалки с Бастой

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Шоумен Илья Соболев написал разгромное стихотворение про пристрастие музыканта Сергея Шнурова высказывать свои критические замечания в зарифмованной форме. Комик раскритиковал лидера группы «Ленинград» за то, что тот, несмотря на кажущуюся остроту тем, ещё ни разу не высказался по действительно остросоциальным вопросам.

Юморист подчеркнул, что от таких стихов совсем не смешно, а наоборот — хочется плакать. Он привёл в пример литературную перебранку певца с рэпером Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста, после того как последний провёл концерты в Санкт-Петербурге. Тогда Шнуров в свойственной ему резкой манере раскритиковал коллегу по творческому цеху.

Баста собирает залы — // Это плохо? Ну, окей! // Но ведь полные вокзалы // И в метро полно людей! — парировал в своей стихотворной отповеди Соболев.

Разместив свою претензию в Instagram, он поинтересовался, где же стихи Шнурова о работающих при полных классах школах и о закрывающихся кружках, где «по 10 деток пляшут». Задался шоумен вопросом, что делать с персоналом закрытых заведений общепита, кроме как уволить. Упомянул о проблемах бизнеса, который вынужден выживать, несмотря на необходимость полностью оплачивать аренду помещений.

Соболев посоветовал Шнурову начать писать стихи на остросоциальные темы, а главное — направлять стёб не на людей, а гораздо выше.

Концерты Басты состоялись в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Однако рэпер подвергся жёсткой критике, так как многие, посмотрев видеоролики с выступления, пришли к выводу, что эпидемиологические ограничения соблюдены не были.

После проверки Роспотребнадзора площадка была закрыта, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий. Администрация Ледового дворца была оштрафована на 480 тысяч рублей.

Артист же утверждает, что всё было организовано на должном уровне. Причиной общественного возмущения он назвал зависть других организаторов. Представители артиста также заявили, что на концерте не было выявлено ни одного нарушения.

Тем не менее рэпера за выступление в разгар пандемии раскритиковали некоторые коллеги по творческому цеху. Среди них оказался и Шнуров, он отчитал Басту в свойственной ему нелицеприятной стихотворной манере. Тот в долгу не остался и тоже написал стихотворение, в котором высмеял лидера «Ленинграда».

Тогда Шнуров иронично признал неправоту и поблагодарил оппонента от имени «всего прогрессивного человечества» за то, что тот «выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор». Баста так же публично возразил, что лидер «Ленинграда» незаметно для себя от эпиграмм перешёл к оскорблению тысяч людей, которых назвал недалёкими. Он также напомнил о толпах людей на футбольных матчах, в общественном транспорте и торговых центрах, назвав Шнурова особью, наиболее приспособленной к условиям среды.

Выйдя на очередной виток перебранки, эпатажный поэт и музыкант посвятил Басте очередное нецензурное стихотворение, напомнив, что это из-за его концерта власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год и грозят ужесточением ограничительных мер, писал NEWS.ru. Рэпер пока не удостоил противника ответом.