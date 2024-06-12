SHOT: Кологривый погасил миллионный долг перед налоговой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Telegram-канал SHOT пишет, что актер Никита Кологривый погасил долг перед Федеральной налоговой службой. По информации канала, общая сумма задолженности составляла 1,4 млн рублей, в мае ему удалось закрыть половину суммы, а сейчас и оставшуюся часть.

Как стало известно каналу, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» внес последний платеж накануне. По данным канала, долг числился за ним с апреля текущего года. Как пишет канал, сам артист признавал свои проблемы с долгами и говорил, что не умеет правильно обращаться с деньгами и просто тратит их.

В апреле SHOT писал, что артисту пришло уведомление от ФНС с требованием погасить задолженность, иначе ему назначат штраф в размере 20% от суммы налога, а также наложат арест на банковский счет. Кроме того, был риск возникновения проблем с выездом за границу.

В мае Кологривый признался, что мечтал о деньгах и славе, когда шел в профессию. По его словам, он всегда хотел быть знаменитым, играть главные роли и не думал об искусстве. Актер фильма «По щучьему велению» отметил, что он «не про искусство».

Кологривый рассказал, что исполнит роль поэта Владимира Маяковского в спектакле «Маяковский. Я сам». По его словам, в центре сюжета — любовный треугольник поэта с прозаиком Лилей Брик и литературным критиком Осипом Бриком. Актер также добавил, что Маяковский близок ему в энергетическом плане.