Звезда «Слова пацана» признался, что стал актером ради денег и славы Кологривый признался, что стал актером ради денег и славы

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Никита Кологривый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Никита Кологривый, широко известный по роля в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению», в эфире программы «Однажды» на канале НТВ признался, что мечтал о деньгах и славе, когда шел в профессию. По его словам, он всегда хотел быть знаменитым, играть главные роли, и не думал об искусстве.

Безусловно, слава и деньги — это первое. Меня даже спрашивали, когда я поступал: «А зачем ты приехал из Новосибирска сюда?». Я говорил: «Конечно, за славой, я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях». Я этого хотел. А многие говорят: «Нет, мне слава не нужна, я про искусство». Я не про искусство. Я не про это, вот честно», — сказал Кологривый.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Кологривого накопился крупный долг перед налоговой. По данным канала, речь может идти о сумме около 1,4 млн рублей. Как сообщали источники канала, звезде «Слова пацана» уже пришло уведомление из ФНС с требованием погасить задолженность, иначе ему назначат штраф в размере 20% от суммы налога, а также наложат арест на банковский счет. Кроме того, есть риск возникновения проблем с выездом за границу.