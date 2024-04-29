Кологривый попался на налогах SHOT: у Никиты Кологривого накопился долг перед ФНС в 1,4 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Telegram-канал SHOT сообщает, что у актера Никиты Кологривого накопился крупный долг перед налоговой. По данным канала, речь может идти о сумме около 1,4 млн рублей.

Как сообщают источники, звезде «Слова пацана» уже пришло уведомление из ФНС с требованием погасить задолженность, иначе ему назначат штраф в размере 20% от суммы налога, а также наложат арест на банковский счет. Кроме того, есть риск возникновения проблем с выездом за границу.

Ранее Никита Кологривый, известный зрителям по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в первом интервью после ареста рассказал об изменах супруге, с которой до сих пор находится в официальном браке. Также звезда подтвердил информацию о романе с Агатой Муцениеце.

До этого Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве после того, как устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста. Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.