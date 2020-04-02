Шнуров в своей песне раскритиковал Путина за продление выходных

https://static.news.ru/photo/2368b122-758f-11ea-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Сергей Шнуров в своей новой песне раскритиковал решение президента РФ Владимира Путина о продлении выходных дней до конца апреля из-за распространения коронавируса.

В композиции говорится о том, что в режиме самоизоляции алкоголь начали употреблять даже те, кто раньше вёл здоровый образ жизни.

При этом, по словам Шнурова, не все россияне могут позволить себе сидеть дома до конца месяца, не работая.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России нерабочие дни будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты. По его словам, угроза распространения коронавируса в России сохраняется, пик эпидемии в России и мире ещё не пройден, писал NEWS.ru.