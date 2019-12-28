Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов стал новым гостем на передаче «Привет, Андрей!». Музыкант рассказал всю правду о конфликте со своим продюсером Андреем Разиным.

По его словам, конфликт начался после того, как он покинул коллектив. Мужчины не разговаривают уже более 30 лет. У меня с Андреем Александровичем происходит судебная тяжба, так как он пытается...