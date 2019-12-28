Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал новым гостей на шоу «Вечерний Ургант». Музыкант рассказал, почему именно он должен стать лучшим наставником в «Голосе».
По словам Ивана Урганта, Шнуров является главным фаворитом шоу, однако конкуренцию ему может составить Валерий Сюткин.
Сюткин много двигается. Он выходит и оставляет за собой много песка. А так-то вообще замечательный человек! — ответил музыкант.
Ранее News.ru сообщал, что житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил компенсацию за нецензурную лексику на концерте группы Сергея Шнурова «Ленинград». Скандальный концерт состоялся в июне 2018 года на площадке хоккейного клуба «Сибирь».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен