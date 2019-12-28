Валерий Сюткин Валерий Сюткин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал новым гостей на шоу «Вечерний Ургант». Музыкант рассказал, почему именно он должен стать лучшим наставником в «Голосе».

По словам Ивана Урганта, Шнуров является главным фаворитом шоу, однако конкуренцию ему может составить Валерий Сюткин.

Сюткин много двигается. Он выходит и оставляет за собой много песка. А так-то вообще замечательный человек! — ответил музыкант.

Ранее News.ru сообщал, что житель Новосибирска Евгений Гуляев отсудил компенсацию за нецензурную лексику на концерте группы Сергея Шнурова «Ленинград». Скандальный концерт состоялся в июне 2018 года на площадке хоккейного клуба «Сибирь».

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