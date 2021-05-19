Палочку и очки Гарри Поттера выставили на продажу

https://static.news.ru/photo/d1c9e4a8-b8c2-11eb-9c80-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» Фото: kinopoisk.ru

Волшебную палочку и очки Гарри Поттера, использованные в обеих частях фэнтези-саги «Гарри Поттер и Дары Смерти» (2010–2011) выставили на продажу в Голливуде. Их оценили в сумму от $30 до $50 тысяч за каждый предмет. Вырученные от этого лота деньги потратят на нужды благотворительного фонда Lumos Джоан Роулинг, автора серии романов про мальчика-волшебника, передаёт ТАСС со ссылкой на аукционный дом Prop Store.

This year's Los Angeles #PropStoreLiveAuction is the biggest live auction we have ever assembled, over 1300 lots of rare film and television memorabilia spread across three days. Register and pre-order your catalog today! Bidding starts June 1st. https://t.co/gTUuiC4at3 pic.twitter.com/yBPUuxxMDt — Prop Store (@propstore_com) May 19, 2021

Любителям коллекционных объектов также представят шляпу искателя приключений Индианы Джонса, сыгранного американским актёром Харрисоном Фордом. Её могут продать на аукционе за $250 тысяч. Памятный головной убор героя известной серии фильмов появился в ленте «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984). С молотка также уйдёт дроид на дистанционном управлении из блокбастера «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019).

По словам исполнительного директора аукционного дома Брэндона Эллинджера, реквизит, выставленный на торги, охватывает последние 60 лет кино- и телеиндустрии. Аукцион состоится с 29 июня по 1 июля в Голливуде. Общая выручка от мероприятия может превысить $6 млн.

Ранее сообщалось, что в этом году исполняется 20 лет с тех пор, как фанаты увидели на экранах юного Гарри Поттера, впервые отправляющегося в Хогвартс. Упускать юбилей франшизы не стала и WarnerMedia — на HBO Max, Cartoon Network и TBS в конце этого года выйдут два новых видеорелиза. Одним из них станет сериал-викторина для фанатов серии книг и фильмов о волшебнике. Вторым — документальный фильм о съёмках и создании «Философского камня» — первой части киновселенной.