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Композитор Артём Иванов рассказал, сколько стоят хиты Лободы и Лолиты. Цены, по его словам, варьируются от задач, среднего ценника на хиты нет, но в среднем одни музыкальный проект стоит от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

Для Лободы Иванов написал такие известные песни, как «Суперзвезда», «Мальчик мой», «Пуля-дура». Знаменитости лично покупают произведения композитора, пишет StarHit. Изначально Иванову, бывшему участнику «Фабрики звёзд», от авторских прав приходилось отказываться....