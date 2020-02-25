Телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала получил возможность отвезти в горы сына, который соскучился по сноуборду. Об этом он заявил, рассуждая о планах на ближайшее будущее.
Меня сейчас, понятно, много спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что «самое важное в жизни — найти своих и успокоиться», — говорится в сообщении Шепелева, которое он разместил в Instagram.
Телеведущий добавил, что собирается последовать данному высказыванию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин предложил работу Дмитрию Шепелеву. Он пригласил телеведущего вести проект «Дискотека „Союз“». Эта деятельность на ближайшие два-три года обеспечит занятость Шепелева. Разин считает, что телеведущий порядочный человек, который больше не мог работать с типичными телевизионщиками, продающими рекламу.