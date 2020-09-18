Шепелев: «Пугачёва рассказала мне, что я любовник Галкина»

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Телеведущий Дмитрий Шепелев тщательно скрывают свою личную жизнь. Он старается не реагировать на сообщения о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако коллеги частенько подкидывают смешные истории. Самый нелепый слух о его «возлюбленном» рассказала певица Алла Пугачёва.

Я не слежу за сплетнями о себе, но все равно остаюсь в курсе благодаря «добрым» людям, которые говорят: «А ты слышал...?». Думаю, им просто удобно верить слухам и принимать все за чистую монету. Самый нелепый? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна! Представьте степень моей растерянности, — поделился шоумен в интервью YouTube-шоу People Talk.

Сейчас телеведущий встречается с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Пара вместе уже три года. Шепелев называет свою избранницу идеалом женственности и красоты. Сам он мечтает только о том, чтобы у его сына было счастливое будущее.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает Шепелев.

Ранее российская певица Ольга Орлова стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» и рассказала о непростых отношениях с избранником Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым. Она вспомнила, как ведущий запрещал ей навещать больную Жанну, когда она проходила лечение в США, писал NEWS.ru.