Шепелев показался на прогулке с новорожденным сыном и собаками

Дмитрий Шепелев в очередной раз показал, какой он прекрасный папаша. Он опубликовал очередное фото с прогулки с новорожденным сыном и собаками.
По словам ведущего, он бы желал заняться в пятницу чем-то поинтереснее, но вместо этого уделяет время сыну.
Пятница. Папа в деле! Мечтаю выпить текилы. Но не имею возможност. Я вам желаю классной пятницы! Повеселитесь от души! Ваш Человек-Зелёный чай, — с юмором посетовал бывший муж Жанны Фриске.
Во время прогулки Шепелев запечатлел себя на залитой солнцем столичной улице. Компанию ведущему составили две забавные собачки. Подписчики оценили о демократичный образ Шепелева: тренировочные брюки и флисовая олимпийка.
Папа на стиле, — похвалили его одна из подписчиц.
Маленького сына Шепелеву родила его избранницы Екатерина Тулупова. У каждого из пару есть ребёнок от предыдущих отношений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев вызвал шквал негодования со стороны фанатов Жанны Фриске, подарив сыну на восьмилетие воздушный шар в форме черепа. Фото и видео с дня рождения сына ведущий опубликовал в сторис.