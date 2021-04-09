Шепелев показался на прогулке с новорожденным сыном и собаками

https://static.news.ru/photo/a3f9370a-997c-11eb-8140-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев в очередной раз показал, какой он прекрасный папаша. Он опубликовал очередное фото с прогулки с новорожденным сыном и собаками.

По словам ведущего, он бы желал заняться в пятницу чем-то поинтереснее, но вместо этого уделяет время сыну.

Пятница. Папа в деле! Мечтаю выпить текилы. Но не имею возможност. Я вам желаю классной пятницы! Повеселитесь от души! Ваш Человек-Зелёный чай, — с юмором посетовал бывший муж Жанны Фриске.

Во время прогулки Шепелев запечатлел себя на залитой солнцем столичной улице. Компанию ведущему составили две забавные собачки. Подписчики оценили о демократичный образ Шепелева: тренировочные брюки и флисовая олимпийка.

Папа на стиле, — похвалили его одна из подписчиц.

Маленького сына Шепелеву родила его избранницы Екатерина Тулупова. У каждого из пару есть ребёнок от предыдущих отношений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев вызвал шквал негодования со стороны фанатов Жанны Фриске, подарив сыну на восьмилетие воздушный шар в форме черепа. Фото и видео с дня рождения сына ведущий опубликовал в сторис.