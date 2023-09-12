SHAMAN объяснил появление строчки из его песни на памятнике Невскому SHAMAN: песня «Встанем» появилась на памятнике, поскольку связана с повестью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил в интервью «Газете.Ru», что появление строчек из его песни на памятнике Александру Невскому связано с тем, что его трек «Встанем» продолжает повесть о житии святого князя. Монумент со строчками из известной композиции был торжественно открыт 12 сентября в Липецке.

Согласно повести о житии святого князя Александра Невского, собирая свою дружину, он сказал: «Не в силе Бог, а в правде». Моя песня «Встанем» продолжает: «И правда — за нами», — сказал исполнитель.

Открытие монумента в Липецке приурочили ко Дню памяти святого благоверного, поэтому официальная церемония началась с молитвы и освящения памятника.

Ранее сообщалось, что во время концерта Дронова в Санкт-Петербурге 9 сентября в обморок упала фанатка, которую он вытащил на сцену, чтобы станцевать с ней медленный танец. Это был первый сольный концерт артиста на большом стадионе. Выступление официально должно было начаться в 19:00, но оно задержалось. На площадке его ждали байкеры. Певец взял мотоцикл Harley Davidson, надел шлем в цветах русского триколора и отправился на стадион.