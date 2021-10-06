Шаляпин показал последнее фото умирающей жены

Прохор Шаляпин показал, как выглядела его жена во время болезни. Снимок сделан перед отправкой Татьяны Клаудии Дэвис в больницу, его показали в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».

В программе были продемонстрированы кадры с женщиной в её лучшие минуты жизни — со свадьбы. Последнее фото резко отличается от них: на снимке запечатлена больная и растрёпанная женщина.

Кадр из передачи "Прямой эфир"

Шаляпин рассказал, что их свадьба состоялась 31 августа и он был уверен, что у него всё хорошо. Невеста хотела, чтобы жених переехал к ней в Лас-Вегас. Но до торжества, 3 августа, женщина почувствовала себя плохо.

Мы решили, что её продуло кондиционером. Она ещё ходила в тренажёрный зал, взяла две тренировки. Я её ругал за это. А утром 4 августа Таня пошла на процедуры, обкалывала себе лицо. У неё была температура. Она решила, что это из-за жары. А потом сделали тест, и он оказался положительным, — рассказал овдовевший артист.

Ранее Станислав Садальский резко раскритиковал историю Прохора Шаляпина с несчастливым концом. Своё мнение артист высказал в микроблоге сразу после выхода шоу Андрея Малахова.