Садальский назвал сказкой историю ставшего вдовцом Шаляпина

Станислав Садальский резко раскритиковал историю Прохора Шаляпина с несчастливым концом. Своё мнение артист высказал в микроблоге сразу после выхода шоу Андрея Малахова.

Садальского смутило , что после смерти супруги певца прошло мало времени, а тот уже разгуливает по ток-шоу и рассказывает свою историю.

Не успело остыть тело, как радостный Прошка уже пребывает в статусе сказочного вдовца, о чём и рассказал в передаче Андрея. А вы верите в эту сказку? Я — нет, — заявил Садальский.

Артист указал на моменты, в которых он усомнился. Именно они, считает актёр, и указывают, что история постановочная.

«Возрастная супруга из Канады, сказочная свадьба в Лас-Вегасе, где фотографируются в основном только бедные слои общества, чтобы показать мнимое богатство и значимость... Даже их жалко... Интересно послушать сказку, как эта хрупкая женщина-юрист стала мультимиллионершей», — задался вопросом артист.

Ранее профессиональный фотограф из Москвы Владимир Крылов усомнился, что погибшей от коронавируса жене Прохора Шаляпина Татьяне Клаудии Дэвис было 42 года. По его мнению, судя по снимкам, женщине могло быть как 35, так и 60 лет.