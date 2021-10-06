Фотограф сообщил о странных деталях на свадебных снимках жены Шаляпина

Профессиональный фотограф из Москвы Владимир Крылов усомнился, что погибшей от коронавируса жене Прохора Шаляпина Татьяне Клаудии Дэвис было 42 года. По его мнению, судя по снимкам, женщине могло быть как 35, так и 60 лет. Такой разброс говорит о том, что фото с артистом могли быть отредактированы, либо там запечатлена не Татьяна Дэвис, пишет 5-tv.ru.

По словам Крылова, на фото очень сложно понять истинный возраст Татьяны. На одних фото она выглядит как молоденькая девушка, на других — как опухшая старуха.

Это может говорить о наличии фотошопа либо о том, что на фото запечатлены очень похожие люди, выдают их волосы разной длины, форма носа, а также состояние кожи в целом, наличие или отсутствие морщин, — сказал специалист.

Чтобы разобраться в этом, по словам фотографа, нужна более глубокая экспертиза и снимки лучшего качества.

Накануне адвокат Александр Бенхин заявил, что умершей жене Прохора Шаляпина было не менее 47 лет, так как именно эту цифру называл и сам певец.

Канадский адвокат Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась 30 сентября. Причиной её смерти стали последствия коронавирусной инфекции. По имеющимся данным, она заразилась коронавирусом сразу после свадьбы с Шаляпиным. Лечение женщина проходила в больнице Лос-Анджелеса.

Ранее певица Наталья Штурм заявила о несостыковках в истории со смертью жены Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис. По мнению артистки, история могла быть выдумана, чтобы избавиться от её старых долгов.