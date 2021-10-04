Смерть жены Прохора Шаляпина сочли инсценировкой

Певица Наталья Штурм заявила о несостыковках в истории со смертью жены Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис. По мнению артистки, история могла быть выдумана, чтобы избавиться от старых долгов миллионерши, предположила Штурм в своём микроблоге.

Певица нашла странным, что никто, включая самого Шаляпина, не видел женщину умершей. Удивление артистки вызвало и то, что певец находился в России, пока его жену лечили в Канаде, а известие о её смерти он якобы получил от родителей супруги. Подозрительным Штурм показалось и то, что тело Дэвис был кремировано через сутки после её смерти.

Певица уверена, что инсценировка собственной смерти помогла жене Шаляпина избавиться от старых долгов и дурной славы. К тому же, артистку удивило, что не владеющий иностранным языком певец подписал брачный контракт на 150 страницах. Не сошлись и суммы, потраченные на свадьбу: торжество такого масштаба вполне бы уложилось в 200 тысяч рублей, а не 15 млн, о которых говорил Шаляпин.

Ранее мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова прокомментировала появившиеся в СМИ и соцсетях предположения о том, что певец мог выдумать новость о смерти своей жены Татьяны Клаудии Дэвис. Колесникова пожелала, чтобы у распускающих слухи о фейковой кончине жены Шаляпина «языки отсохли», и привела доказательства факта смерти невестки.