Мать Прохора Шаляпина предъявила доказательства смерти невестки

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова прокомментировала появившиеся в СМИ и соцсетях предположения о том, что певец мог выдумать новость о смерти своей жены Татьяны Клаудии Дэвис и скоро скончавшаяся женщина якобы «воскреснет» в эфире одного из телевизионных каналов. В беседе с NEWS.ru Колесникова пожелала, чтобы у распускающих слухи о фейковой кончине жены Шаляпина «языки отсохли», и привела доказательства факта смерти невестки.

Ну это вообще какой-то бред. Это разве игрушки? Чтобы у тех, кто такое пишет, языки отсохли, я хотела бы пожелать. Этот как они себе представляют? Что Таня потом раз — и воскреснет? Вообще они там что ли все поозверели сочинять такое? Я прямо боюсь заходить в Интернет, — заявила Колесникова.

Мать Шаляпина ответила пользователям Сети, которые считают, что фейком может быть новость не только о смерти, но и о самой болезни жены певца. По мнению поклонников, если бы состояние заражённой коронавирусом супруги и правда вызывало у артиста серьёзные опасения, он бы не оставил её в Америке и не улетел в Россию. Подозрения у ряда СМИ вызвало и то, что первая информация о смерти Татьяны Дэвис появилась на одном из сайтов со ссылкой на Instagram Шаляпина, хотя соответствующий пост исполнитель опубликовал лишь несколько минут спустя. В качестве доказательства смерти невестки Колесникова привела тот факт, что печальное известие её сыну сообщили родители жены.

Мы с Прохором точно знаем, что Татьяна лежала на ИВЛ, связи с ней никакой не было — общение поддерживалось только через её родителей — Лолу и Аркадия. Бывало такое, что они на несколько дней пропадали и не отвечали на звонки, и Прохор очень переживал. А здесь сами вышли на связь и сообщили ему о смерти Тани. Разве родители могут соврать? — подчеркнула женщина.

По мнению Колесниковой, в смерти Татьяны Дэвис «не может быть никаких сомнений». Она призналась, что поначалу её сын хотел скрыть от общественности новость о кончине супруги. Но пристальное внимание поклонников и прессы к Шаляпину и Дэвис вынудило его озвучить эту трагическую информацию.

Прохор до последнего верил, что Таня выздоровеет. У них должен был быть медовый месяц, они должны были поехать отдыхать. Но не случилось... Сын хотел скрыть факт её смерти, но его же всё время спрашивают, как её самочувствие. Он что, должен был врать? — заключила мать певца.

Ранее Елена Колесникова сообщила NEWS.ru об отказе Прохора Шаляпина от многомиллионного наследства, которое он может получить после смерти жены. Певец убеждён, что поступит «по совести», если всё имущество Татьяны Дэвис достанется её родителям.