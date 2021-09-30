Умерла жена Прохора Шаляпина

Умерла жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис. Причиной ухода стали последствия коронавирусной инфекции. Об этом артист сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет, — сообщил Прохор.

Татьяне Клаудиа Дэвис было 42 года. По имеющимся данным, она заразилась коронавирусом сразу после свадьбы с Шаляпиным. Лечение женщина проходила в больнице Лос-Анджелеса.

Ранее Прохор Шаляпин рассказывал о процессе лечения своей супруги. По его словам, в сложившейся ситуации он мог только молиться.

В свою очередь бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина объявила, что выходит замуж за молодого и обеспеченного человека.