Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов

https://static.news.ru/photo/55c7f3bc-a0d7-11ea-a242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Прохор Шаляпин отреагировал на ссору Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова из-за «голодающих артистов».

Ранее Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не имеют возможности гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, правда ли Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.

Шаляпина встал на сторону лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По его словам, российские звёзды действительно устроили свой междусобойчик на телевидении. Они «плюют на публику с высоты собственного величия».

Патриотизм, которым обязан обладать любой народный артист, заключается не в наградах и медалях на мундире, не в пафосных словах о любви к родине и своему зрителю, а в уважении и сострадании к тем людям, перед которыми артисты выступают и которых призваны развлекать своим искусством. Надо быть скромнее, господа суперзвёзды! — написал исполнитель в Instagram.

Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.

Как писал NEWS.ru, танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс высказывание.