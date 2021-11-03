Сестра Софии Ротару ответила на слухи о её болезни

Сестра Софии Ротару Аурика прокомментировала слухи о серьёзной болезни певицы. По её словам, народная артистка здорова и чувствует себя прекрасно, сообщает KP.RU.

Сейчас певица готовится к фестивалю «Песня года», в котором примут участие Лев Лещенко, Олег Газманов, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова, Валерия, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко и многие другие. Здоровье позволяет артистке выйти на сцену — ни туберкулёза, ни других болезней у 74-летней звезды нет. На фестивале она появится непременно.

Всё — сплетни. Когда она была худая — писали, что это туберкулёз. Писали даже, что умерла. Слава богу, она здорова и проживёт ещё долго. Это просто сплетни, «пушку» кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То её замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают — всё хорошо! — заявила Аурика Ротару.

Ранее видео с выступлением Софии Ротару на частной вечеринке в Берлине насторожило фанатов певицы. По мнению зрителей, у артистки налицо все признаки болезни Паркинсона.