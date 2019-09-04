https://static.news.ru/photo/ccc927b4-cf05-11e9-bf39-fa163e074e61_660.jpg Кендалл Дженнер Фото: Boesl/dpa/Global Look Press

Младшая сестра Ким Кардашьян американская супермодель Кендалл Дженнер снялась в рекламе обуви Stuart Weitzman. Дженнер в чёрном боди и в позе берёзки рекламирует длинные замшевые сапоги The Lesley 75, которые стоят $795 (53 тысячи рублей).

В Instagram марки, где были размещены снимки, поклонники оставили массу комментариев. Кто-то назвал Дженнер слишком худой, кто-то предположил, что цены на обувь повысились из-за участия моделей в рекламных кампаниях, кто-то счёл позу не оригинальной, а у кого-то она попросту вызвала смех. О самих сапогах ни один комментатор не высказался.

Как писал News.ru, 23-летняя американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер снялась в стиле «ню». За новый фотопроект был ответственен знаменитый Fashion-фотограф Мерт Алас. По задумке автора, все фотографии были выполнены в чёрно-белом стиле. Кендалл, несмотря на свою известность и всеобщую любовь, редко балует фанатов откровенными фотографиями.