https://static.news.ru/photo/51d27e5a-37a8-11ea-872d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный стилист Сергей Зверев во время новогодних каникул посетил свою родню в Иркутской области и Бурятии. В бурятском курортном посёлке Аршан шоумен купил тапочки на местном рынке, при этом продавщица не узнала знаменитость.

Как сообщает «МК в Улан-Удэ», мастерицу, которая продала Звереву меховые тапочки, зовут Байгалма Галсанова.

Высокий молодой человек подошёл вместе с женщиной. Укутан так, что видны одни глаза. Я предложила померить, но он сказал, что так возьмёт, и купил тапочки 42-го размера, — поделилась подробностями встречи со звездой женщина.

Покупатель показался Галсановой знакомым. Когда дочь вечером рассказала ей, что в Аршане был Сергей Зверев, мастерица поняла, кто купил у неё обувь. Стилист позднее показал тапочки в сторис своего Instagram, похвалив покупку за удобство и натуральность. Зверев заявил, что хотел бы обзавестись ещё одной парой меховых тапочек, только бирюзового цвета. Байгалма Галсанова рассказала, что обувь по заказу стилиста уже изготовили и написали ему об этом. Теперь Зверева ждут на рынке в Аршане, чтобы передать ему новые меховые тапочки.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре 2019 года Сергея Зверева поставили на учёт в полиции. Правоохранители посчитали, что стилист нарушил закон о проведении общественно-политических мероприятий, устроив пикет в защиту озера Байкал.