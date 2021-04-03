Сергей Жуков показал, как выглядит его живущая в США дочь

https://static.news.ru/photo/09a29fb2-9502-11eb-8516-96000091f725_660.jpg Фото: sezhukov / instagram

Солист популярной в 1990-е годы группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравил свою взрослую дочь, которая постоянно живёт в США с мамой, с днём рождения. Ей исполнилось 20 лет.

Сашенька! Доченька! 20 лет! Пытаюсь проснуться, но я не сплю... 20 лет! Пытаюсь понять, как? Неужели? Почему? Зачем так быстро летит время? — написал певец в Instagram.

Сергей многодетный отец — от двух браков у него четверо детей. От первого брака 20-летняя Александра. Трое остальных — Вероника, Энджел, Мирон — от второго брака.

Об Александре музыкант почти никогда ничего не рассказывает. Публикация фото стала исключением — на нём перед фанатами предстала голубоглазая блондинка с длинными волосами, похожая на звёздного отца.

Певец признался, что ждёт встречи и очень любит свою дочь.

Ранее NEWS.ru писал, что Жуков в разговоре с журналистами заступился за выступающую на шоу «Голос» Елизавету Трофимову — дочь известного певца Сергея Трофимова (Трофим). Он заявил, что не стоит придираться к ребёнку, указывая на популярность отца девочки.