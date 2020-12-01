Сергей Шнуров бросил пить

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Музыкант и шоумен, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что бросил пить. Об этом он рассказал в Instagram в уже ставшей привычной форме нецензурных стихов.

Паспорт сдан, закрыта виза, // Волю дам пустым словам: // Я не пью — и это вызов, // Самому себе и вам, - написал музыкант.

В своей лирике Шнуров признаётся, что устал «жалким быть», испытывая последствия алкогольного опьянения. Он допускает, что не все поверят этим словам и обвинят его в «фальши». Но на это Сергей задаётся резонным вопросом: «Не бухать же всем назло?»

Стоит отметить, что образ алкоголика Шнуров нещадно эксплуатировал на заре творчества и во многом благодаря этому стал популярным. О пристрастии к нетрезвому образу жизни он не раз напрямую заявлял в своих песнях, так что в массовом сознании Шнур и выпивка в какой-то момент стали неразрывны.

Однако большинство подписчиков радуется такому повороту событий. Они считают, что Шнуров, приближаясь к 50-летию, встал на верный путь. К тому же он многим может подать положительный пример.

На самом деле это серьёзный вклад в отрезвление нации: если уж Шнур перестал бухать, то и всем тоже пора, — сказано в одном из комментариев.

Ранее NEWS.ru писал, что Шнуров в стихах отреагировал на смерть основателя бренда «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова. Музыкант в поблагодарил президента «Ростагроэкспорта» за продукцию его компании. Также он назвал себя большим фанатом Александрова.