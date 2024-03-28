Сергей Бурунов рассказал, почему не озвучивал мультфильм «Гадкий я» Сергей Бурунов: озвучка мультфильма «Гадкий я» не состоялась из-за геополитики

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Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов рассказал, что его работа по озвучке мультфильма «Гадкий я» остановилась из-за геополитических событий. Об этом он сказал журналистам за кулисами доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Актер отметил, что до переноса премьеры они успели провести половину работы по промоутированию фильма.

Ввиду всяческий событий геополитических, и в виду пандемии, это все переносилось. Я должен был это озвучивать. Мы половину кампании сделали. Была целая кампания по продвижению этого и потом я должен был озвучивать. Но в связи с этими событиями премьера была перенесена и теперь отложилась, — ответил Бурунов.

Когда теперь россиянам ждать премьеру с озвучкой Бурунова, актер ответить не смог.

Бурунов должен был озвучивать Грю в четвертой серии «Гадкий я 4». Из-за переноса премьеры от официального дистрибьютера, запустить картину в прокат решила компания Red Head Sound. Бурунов отказался от сотрудничества с ними из-за пиратского статуса озвучки, писал «Чемпионат».

Ранее Бурунов рассказал, что чудом стал жертвой теракта в «Крокус Сити Холле». Он собирался посетить концерт группы «Пикник», но для удобства решил приехать на выступление чуть позже, чтобы не стоять в толпе и сразу пройти на свое место в зрительском зале.